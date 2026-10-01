Döbbenetes mutatvány: spárgázott és fejjel lefelé lógott több mint 100 méter magasan

Több ezer nézőt ejtett ámulatba Tatiana-Mosio Bongonga francia kötéltáncos Észak-Franciaországban, amikor biztosítás nélkül sétált át egy drótkötélen, amelyet Európa legmagasabb salakhalmai közé feszítettek ki.

Loos-en-Gohelle kettős salakhalmai az UNESCO világörökségi helyszínei között tartják számon 182, illetve 184 méter magasak. Északnyugat-Európa évszázados szénbányászatának leglátványosabb emlékei, amelyek a bányászat során eltávolított és felgyűlt hulladékanyag.

Technikailag is kihívást jelentett a két meddőhányó közötti séta. A drótkötél fixálásához ugyanis nem volt hova rögzíteni a tartóköteleket, így emberi erővel tartották meg azt.

Tatiana több mint 100 méterrel a talaj felett teljesítette a 400 méteres kötéltáncot. Bemutatott egy spárgát és fejjel lefelé is láthatták a nézők.