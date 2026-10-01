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Ha ilyen gyors az állam az őrizetbe vételnél, miért ilyen lassú a vállalkozók megsegítésénél?
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Spanyol király: szorosabb együttműködés kell az EU tagállamai közt a külső határok védelmében
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Három halálos áldozata volt egy kijevi dróntámadásnak, Moszkva atomfegyverrel fenyegeti a NATO-t
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Törvényeket kell átírni, hogy jövőre megkezdhesse munkáját az Európai Ügyészség
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Tuzson Bence: Magyar Péternek a törvény előtt kell felelnie
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A Tisza megnyitotta az ajtót, de az európai ügyész nem pártkatonának érkezik
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Az amerikai csapatok több mint húsz év után elhagyják Irakot
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Orbán Viktor: Semmi nem maradhat titokban
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Egy hónapra tartóztatták le Seszták Miklóst
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Weber dicsérete többet árulhat el, mint egy ellenzéki támadás – éppen ez benne a kellemetlen
HírTv
Belföld
Hankó Balázs
letartóztatás
Kecskemét
Kecskeméten döntenek ma Hankó Balázs letartóztatásáról
A helyszínről Némethi Botond kollégánk jelentkezett be.
Hírek
1 órája
Forrás: HírTV
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