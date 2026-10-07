Jogszerűtlenül vehették őrizetbe Seszták Miklóst

Tuzson Bence: "Másrészt az őrizetbe vételre akkor került sor, amikor még SZMSZ-e sem volt ennek a szervezetnek, tehát nem volt kiadványozási joga, alá sem írhatta volna senki ezt az őrizetbe vételre szóló határozatot, sőt, már azt a döntést sem, hogy magához vonja ezt az ügyet az ÁVH, harmadrészt pedig teljesen nyilvánvaló, hogy ha az országgyűlés hoz egy határozatot, arról valamilyen hivatalos értesítésnek keletkeznie kell. Ez kétféle képpen keletkezhet. Egyrészt vagy az országgyűlés elnöke ír egy levelet, egy hivatalos levelet a szervnek, amelyik e tekintetben el fog járni, vagy pedig meg kell várni, hogy a közlönyben ez megjelenjen. Ezek közül egyik sem valósult meg."