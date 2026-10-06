Nem hagyta szó nélkül Magyar Péter vádját a norvég közmédia

Kommentben reagált a norvég közmédia külpolitikai szerkesztője Magyar Péter szintén kommentben megfogalmazott vádjaira. A miniszterelnök hétfőn azt írta, hogy hazugságokkal van tele a norvég médium riporterének a cikke, amelyben egy interjúkérelem körülményeit írta le. Sigurd Falkenberg Mikkelsen leszögezte: határozottan visszautasítják, hogy a riporterük hazudott volna és súlyos vádnak nevezte a kormányfő szavait.

Az NRK szerint korábban interjút egyeztettek a magyar miniszterelnökkel, azt mondták nekik, hogy két júliusi parlamenti napon, ha ott lesznek az Országházban, Magyar Péter valószínűleg tud majd válaszolni a kérdéseikre.

Az ülés előtt azonban azzal hívták fel őket, hogy a miniszterelnök egyik napon sem tud nekik interjút adni. Az eset után a norvég stáb körbetelefonált, hogy interjút készíthessenek egy kormányszóvivővel vagy esetleg a külügyminiszterrel.

A Tisza-kormány válasza erre az volt, ha továbbra is telefonhívásokkal zaklatják a kormány tagjait, az NRK soha nem fog interjút kapni. A norvég sajtó azonban a parlamentben maradt, hátha sikerül elkapni a miniszterelnököt. Majd amikor megérkezett a biztonsági őrök által körülvett Magyar Péter, nem engedte meg az NRK riporterének, hogy feltegye kérdését.

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a norvégok esete megmutatja, hogyan kezeli a Tisza valójában a sajtót.