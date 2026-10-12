Orbán Viktor lesz a Bayer show vendége

A Fidesz elnöke közösségi oldalán is megosztotta a hírt. Orbán Viktor feltehetően szót ejt majd a műsorban a Tisza-kormány adóemeléseiről is, és a jelenleg is zajló, fideszes politikus ellen zajló eljárásokról is.
Ma este nyolc órakor különleges vendég érkezik a Bayer Show-ba, a Fidesz elnökének személyében. Orbán Viktor a választások óta eltelt fél évet fogja értékelni a Hír TV műsorában.
A Fidesz elnöke közösségi oldalán is megosztotta a hírt. Orbán Viktor feltehetően szót ejt majd a műsorban a Tisza-kormány adóemeléseiről is, és a jelenleg is zajló, fideszes politikus ellen zajló eljárásokról is.