"Kioktatja a családokat": Rétvári Bence élesen kritizálta Lannert Judit oktatásügyi terveit

Folytatódik a politikai vita a hazai oktatás jövőjéről és a tervezett intézményi átalakításokról. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán tett közzé bírálatot Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábbi és friss nyilatkozataival kapcsolatban. A politikus sérelmezte a miniszter egyik podcastban elhangzott kijelentését, amely szerint a "homogén közegek" és a sok kis iskola fenntartása iszonyú drágává teszi a rendszert. A KDNP frakcióvezetője úgy értelmezte a szavakat, hogy a tárcavezető korlátozná a szülők iskolaválasztási szabadságát. Emellett Rétvári Bence élesen bírálta a miniszter testnevelőtanárokat is érintő megjegyzését, mondván, Lannert Judit lenézi a férfi pedagógusokat és a sporttal foglalkozókat.

Rétvári Bence tételesen kritizálta az oktatási tárca vezetőjét

A KDNP frakcióvezetője rámutatott a tárcavezető korábbi, szakmai vitákat kiváltó nyilatkozataira is. A miniszter a múltban több alkalommal fogalmazott meg éles kritikát a pedagógus társadalom felé. Egy 2023-as rádióinterjúban például úgy vélte, hogy jelenleg olyanok választják a tanári pályát, akiknek ez a rendszer testhezálló, és ők nem az önállóan gondolkodó innovatív emberek. A tárcavezető korábban beszélt a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat is érintő esetleges átalakításokról, a sok kis iskola fenntarthatatlanságáról, valamint a jelenlegi igazgatók lecserélésének szükségességéről. Lannert Judit egy interjúban arra is utalt, hogy érdemi változás nem érhető el áldozatok nélkül, és a struktúraváltás során – ahogy fogalmazott – „mindenkinek kicsit fájnia kell”. A kormánypárti politikus szerint ezek a megnyilvánulások egyértelműen bizonyítják, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter a szülők helyett akar dönteni a gyermekek jövőjéről.