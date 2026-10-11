Nem jött össze az adócsökkentés: a Sajtóklub szembesít a be nem tartott ígéretekkel

A hazai gazdaságpolitika legújabb fordulatait és a lakosságot érintő kihívásokat vizsgálja a Hír TV meghatározó vitaműsora. A Sajtóklub vendégei higgadt és pontos érvekkel világítanak rá arra, hogy a kampányban elhangzott adócsökkentés helyett milyen strukturális terhek nehezednek a társadalomra. Az elemzők szerint a nemzetközi pénzügyi szervezetek térnyerése miatt mára kézzelfoghatóvá vált, hogy az IMF már a spájzban van, miközben a döntéshozók szembesülnek az államháztartás valós állapotával és szűkös mozgásterével.

Sajtóklub: szembesítés a be nem tartott ígéretekkel

A műsor résztvevői logikai úton mutatnak rá arra az ellentmondásra, amely a politikai kommunikáció és a mindennapi tapasztalatok között feszül. Miközben a kabinet vezetői a kampányidőszakban azt hangoztatták, hogy az övék lesz az adócsökkentés kormánya, a valóságban a gazdasági intézkedések a választási ígéretekkel szemben alakulnak. A washingtoni székhelyű Valutaalap javaslatai és az előkészített új adónemek megjelenése azt jelzi, hogy az önálló gazdaságirányítás helyett ismét a külső elvárások szabnak irányt. A stúdióban a szakértők rámutatnak a folyamat főbb tanulságaira:

A beharangozott teherenyhítés helyett újabb közvetett és közvetlen megszorítások körvonalazódnak.

körvonalazódnak. A külföldi hitelezők elvárásai felülírják a szociális szempontokat és a vállalkozások érdekeit.

A korábbi ígéretek gyors feladása komoly hitelességi kérdéseket vet fel a gazdaságirányítással kapcsolatban.

Vendégek: Huth Gergely, Gajdics Ottó, Néző László

Műsorvezető: Bayer Zsolt