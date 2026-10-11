Elindult az Ellenpólus: Both Hunor a tényfeltárás új irányvonalairól beszélt

Új fejezet kezdődött a hazai oknyomozó újságírásban egy adatalapú, transzparens portál indulásával. A műhely arcaként és operatív vezetőjeként Both Hunor a Hír TV stúdiójában beszélt arról, hogy az újonnan alapított Ellenpólus alapvető célja a tények kendőzetlen bemutatása a jelenlegi politikai agresszióval szemben. Az első publikált anyagok már most rávilágítanak a kommunikáció és a valóság közötti mélyülő szakadékra, tételesen cáfolva a tisztaságról szóló ígéreteket a gyanús, százmilliós nagyságrendű irodabérleti szerződések feltárásával.

Both Hunor: a tények és az adatok erejével a korlátlan hatalom ellen

A portál munkatársai nem elégednek meg a felszíni magyarázatokkal, hanem a rendszerszintű problémák mélyére ásnak. A tényfeltárás során kiemelt figyelmet kapnak azok a vitatott állami projektek, amelyeket a döntéshozók igyekeznek elzárni a nyilvánosság elől. A szerkesztőség részletesen vizsgálja a hazai közbeszerzések anomáliáit, köztük a Strabag és más óriáscégek vasúti tendereit, rámutatva arra, hogy a külföldi szereplők térnyerése egyértelműen kiszorítja a magyar vállalkozásokat. Az oknyomozó műhely feltett szándéka, hogy az adatalapú újságírás eszközeivel tegye láthatóvá a hatalom eltitkolt ügyei mögött meghúzódó gazdasági összefonódásokat: