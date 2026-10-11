Aszály, Paks és egy ausztriai út: írásbeli válasz cáfolta a miniszterelnök állításait

Az országot sújtó nyári aszály és az ebből fakadó energetikai nehézségek komoly politikai utórengéseket okoznak.

Panyi Miklós országgyűlési képviselő nyilvánosságra hozta azt az írásbeli választ, amely feketén-fehéren bizonyítja: Kelemen Ágnes vízügyekért felelős államtitkárnak nem volt előre leegyeztetett hivatalos programja Ausztriában.

Az időzítés különösen érzékeny, hiszen a látogatás egybeesett azzal a kritikus időszakkal, amikor a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű működését is korlátozni kellett. A kormányzat hetekig próbálta szakmai fedősztorival menteni a helyzetet. Gajdos László miniszter és a kormányfő is úgy nyilatkozott, hogy az államtitkár osztrák kollégákkal tárgyalt a vízhozamról. A hivatalos minisztériumi beismerés azonban most dekonstruálta ezt az érvelést, bizonyítva, hogy a zöldtárca második embere érdemi feladat nélkül tartózkodott külföldön a legnagyobb hazai krízis közepén.

Kelemen Ágnes ausztriai útja és a kormányzati kommunikációs csőd

Az esetet övező kommunikációs káosz éles kontrasztban áll az új hatalom nyári politikai retorikájával. A miniszterelnök korábban keményen kritizálta az előző vezetés tagjait a nyaralásaik miatt, "Két Magyarországot" vizionálva, ahol az egyik a Dunán dolgozik, a másik a tengerparton pihen. A valóság ezzel szemben:

A miniszterelnök saját maga vett részt egy több napos törökországi luxusnyaraláson (jet-skizésről posztolva), miután a kormányának a "végigdolgozott nyarat" hirdette meg.

Az államtitkár külföldi tartózkodását a miniszter és a miniszterelnök egymásnak ellentmondó módon próbálta "hivatalos feladatként" eladni.

A paksi atomerőmű működését érintő víz- és energiakrízis kellős közepén a felelős szakmai vezető fizikailag nem tartózkodott az országban.

Panyi Miklós, az ellenzéki politikus rámutatott a helyzet tarthatatlanságára, és felszólította a tárcavezetőt: vagy menessze az államtitkárt, vagy kérjen bocsánatot, amiért heteken át megpróbálta elfedni a védhetetlent. A botrány rávilágít, hogy a transzparenciát és munkát hirdető elit a válsághelyzetekben pontosan azokat a hibákat követi el, amiket a politikai színpadon a leghangosabban elítél.