Miután az Egyesült Államokban a hagyományos üzemanyagok ára meredeken emelkedik, Donald Trump szombaton ismét az orosz finomítókat sújtó ukrán csapásokat tette felelőssé a magas dízelárakért, és kijelentette: Ukrajnának új vezető kell, mert Volodimir Zelenszkij soha nem tudott megállapodni Oroszországgal. Az amerikai elnök a későbbi órákban még tovább ment, és egyenesen új választásokat követelt Ukrajnában.

- Szerintem választásokat kellene tartani. Sokszor rendezhette volna ezt a dolgot, és nem emelheti az olaj árát. Ez egy olyan háború, amelynek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Az Ukrajna és Oroszország közötti háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie. Ha én lettem volna az elnök, soha nem történt volna meg. És Zelenszkij elnök megoldhatta volna a háborút. Megtehette volna, sokszor köthetett volna megállapodást - hangoztatta az amerikai elnök.

Washington pénteken ideiglenesen feloldotta az orosz üzemanyagra vonatkozó szankciókat, így Moszkva jelentős mennyiségű gázolajjal tudja ellátni az amerikai piacot, hogy mérsékelje az üzemanyagárakat. Az ukrán elnök élesen bírálta az alkut: szerinte az orosz exportból származó bevétel a háborút finanszírozza.

Volodimir Zelenszkij szombaton több európai vezetővel is telefonon beszélt. További segélyeket kért országának, és szigorúbb szankciókat sürgetett Moszkvával szemben.

Ukrajnában 2019 tavaszán tartottak legutóbb elnökválasztást. A következő választások 2024-ben lettek volna esedékesek, de az ukrán jog háborús helyzetben nem teszi lehetővé választások kiírását.

Zelenszkij már hajlik a támadások leállítására

Volodimir Zelenszkij szombaton több európai vezetővel is telefonon beszélt. További segélyeket kért országának, és szigorúbb szankciókat sürgetett Moszkvával szemben.

Vasárnap az X-en viszont már arról írt, hogy országa kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásait, ha Moszkva is beszünteti csapásait az ukrán energiainfrastruktúra ellen. Megjegyezte: a konfliktus csillapítását célzó lépéseknek kölcsönösnek kell lenniük.