Új taggal bővül a Fidesz parlamenti frakciója

Kardosné Gyurkó Katalin a Hír TV számára beszélt többek között arról is, hogy hogy élte meg a felkérést, valamint arról is, hogy mik a tervei képviselőként. A Fidesz parlamenti frakciójában Kardosné Gyurkó Katalin Orbán Balázs helyére érkezik.

A politikus a felkérést egyértelműen megtiszteltetésként élte meg, ugyanakkor jövőbeni konkrét feladatai kapcsán jelezte, hogy arról Bóka János frakcióvezető dönt majd.

Kardosné Gyurkó Katalin egyúttal azt is elárulta, hogy habár nemrég kezdett csak pártpolitikával foglalkozni, azonban a családok rendkívül fontosak neki. A szilárd megismeréshez azonban véleménye szerint kellenek a személyes tapasztalatok is.

„Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat lennék a jövőben terepen, hogyha meghívnak, szívesen el fogok menni, sőt én magam is kezdeményezni fogok meghívásokat, mert csak onnan lehet valóságosan becsatornázni a törvényhozásba azt, ami a családoknak leginkább az igénye” – fogalmazott.