A vagyonadó a kommunizmus előszobája: Bayer Zsolt és Boros Imre tételesen cáfolta a kormánypolitikát

A hazai belpolitika és a nemzetközi tér legégetőbb kérdéseit vette górcső alá a Háttérkép legfrissebb adása. Bayer Zsolt és Boros Imre közgazdász higgadt, tényalapú érveléssel értékelte az új kormány lépései mögött meghúzódó nemzetközi érdekeket és gazdasági folyamatokat. A műsor első felében a felerősödő háborús pszichózis jelenségét elemezték, rávilágítva arra, hogy a lakosság folyamatos hiszterizálása a globalista politikai erők céljait szolgálja. Az elemzők rámutattak, hogy a nyugati vezetők a józan diplomáciai kapcsolatok fenntartása helyett mesterségesen szított konfliktusba hajszolják a kontinenst.

Háttérkép: gazdasági szuverenitás helyett súlyosbodó adóterhek

A műsorban érdemi elemzést kapott a gazdasági szektor legújabb átalakítása is. Boros Imre felhívta a figyelmet arra a brüsszeli nyomásgyakorlás jelentette azonnali gazdasági kockázatra, amely a lakossági állampapír formájában tartott megtakarítások megadóztatását célozza. A közgazdász logikai úton bontotta le a kormánypolitika ellentmondásait, hangsúlyozva, hogy a KATA drasztikus megemelése mellett a legnagyobb fenyegetést a bejelentett vagyonadó jelenti az ország stabilitására. Ahogy a stúdióbeszélgetés során elhangzott: a vagyontárgyak adóztatása maga a kommunizmus előszobája, hiszen ez a gyakorlat a magántulajdon intézményének nyílt csorbításáról szól. A szakmai vita egyértelműsítette, hogy a nemzeti érdekek feladása súlyos árat követelhet a társadalomtól.