Gazdasági sokkterápia a Csörte stúdiójában - Adóemelések a célkeresztben

A baloldali gazdaságpolitika legújabb sarokpontjait és a lakosságot fenyegető teherviselést elemzi a Hír TV népszerű vitaműsora. A Csörte vendégei higgadt, szakmai érvekkel mutatnak rá arra, hogy a hatalomra került elit miként vált szinte azonnal az adónövelés kormánya védjegyévé. A stúdióbeszélgetés fókuszába a napokban belengetett vagyonadó kérdése kerül, amely a független gazdasági szakértők szerint a magántulajdon intézményének súlyos csorbítását jelenti, miközben visszaveti a hazai tőkefelhalmozást és a befektetési kedvet.

Csörte: megszorítások és a washingtoni forgatókönyv

A műsor résztvevői logikai úton bontják le a pénzügyi tárca korábbi, teherenyhítésről szóló kommunikációját. A háttérben zajló folyamatok egyértelműen bizonyítják, hogy a kabinet titokban új adókat vezetne be a kormány hatáskörében, miközben intenzív egyeztetéseket folytattak a Nemzetközi Valutaalappal. A nemzeti függetlenséget gyengítő tárgyalások eredményeként a hazai politikusok már egy konkrét cselekvési listát kaptak a washingtoni szervezet képviselőitől. A tényalapú stúdióvita során a vendégek tételesen szembesítik a nézőket a tervezett lépések következményeivel, rámutatva az alábbi gazdasági sokkhatásokra: