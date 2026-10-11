Két kislánya szeme láttára verték halálra: az olaszliszkai lincselés máig fájó sebet hagyott a társadalomban

Csendes tiszteletadással és kegyelettel adóztak a két évtizeddel ezelőtt meggyilkolt tiszavasvári pedagógus emléke előtt a hétvégén.

A hazai közvéleményt mélyen megrázó olaszliszkai lincselés a mai napig feldolgozatlan társadalmi trauma maradt, miután a tanárt 2006. október 15-én két kislánya szeme láttára verték halálra a helyszínen.

A megemlékezők virágokkal és főhajtással fejezték ki részvétüket, amikor a hozzátartozók és pályatársak Szögi Lajos sírjánál helyezték el koszorúikat. Az évforduló közeledtével a tragédia emléke ismét a figyelem középpontjába helyezi az önbíráskodás elleni küzdelmet és a közösségi felelősségvállalást.

Olaszliszkai lincselés: két évtizede él a társadalmi trauma emléke

A gyászolók a megemlékezés első állomását elhagyva felkeresték az események legdrámaibb pontjait. Miután a menet elhagyta a szülővárost, Tiszavasvári temetőjét követően a résztvevők Olaszliszkára vonultak át, ahol az egybegyűltek mécseseket gyújtottak a brutális gyilkosság helyszínén. Az eseményekről a Hír TV munkatársaként Juhász Milán tudósított, beszámolva a jelenlévők méltóságteljes tiszteletadásáról. A kettős helyszínen megtartott megemlékezés világos üzenetet közvetített: