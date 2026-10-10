Deák Dániel a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult Magyar Péter tegnapi kijelentései után

Igen, ugye a miniszterelnök azt állította a Kormányinfón, hogy a férfi nekem videofelvételeket küldött, most ez egyáltalán nem igaz. Én az érintett férfit, a sértettet egyáltalán nem ismerem, sosem küldött nekem videofelvételeket. A miniszterelnök azt is sugallta, hogy én küldtem rá a provokátort, aki direkt azért ment oda, hogy őt videózza, de ez sem igaz, ez sem felel meg a valóságnak