Deák Dániel a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult Magyar Péter tegnapi kijelentései után

A politikai elemző nem sokkal később levélben fordult a Központi Nyomozó Főügyészséghez. Deák Dániel egyúttal leszögezte, hogy nem ismeri a jelenlegi eljárásban sértett férfit, ahogy azt is nyomatékosította, hogy a videókat sem küldte át neki, amelyeken a miniszterelnök szerepel.
Igen, ugye a miniszterelnök azt állította a Kormányinfón, hogy a férfi nekem videofelvételeket küldött, most ez egyáltalán nem igaz. Én az érintett férfit, a sértettet egyáltalán nem ismerem, sosem küldött nekem videofelvételeket. A miniszterelnök azt is sugallta, hogy én küldtem rá a provokátort, aki direkt azért ment oda, hogy őt videózza, de ez sem igaz, ez sem felel meg a valóságnak
– fogalmazott Deák Dániel.