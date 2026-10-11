Bírósági szakaszba léphet a telefonlopási ügy: a kormányfői hárítás és a jogi realitás kontrasztja

A hazai belpolitika egyik legtöbbet vitatott jogi eseménye, a telefonlopási ügy egyre közelebb kerül a bíróság előtt történő érdemi szakaszhoz. A hivatalos gyanúsítást követően a miniszterelnök egyórás kihallgatáson vett részt a nyomozó főügyészségen, ahol tagadta a terhére rótt bűncselekményt, és érdemi védekezést terjesztett elő.

A Hír TV stábjának kérdéseire adott kormányfői válaszok azonban erős kommunikációs védekezést mutatnak. Arra a konkrét riporteri kérdésre, hogy a sértett készüléke pontosan hogyan kötött ki a Dunában, a politikus ingerülten a hatóságokhoz irányította a sajtót.

A nyári incidens – amely során a szemtanúk elmondása alapján a politikus erőszakosan lépett fel az őt videózó férfival szemben – így hamarosan átléphet a politikai adok-kapok szintjéről a kőkemény jogi elszámoltatás fázisába. Amennyiben a bizonyítékok alapján a hatóságok megalapozottnak látják a gyanút, a vádemelés szinte borítékolható.

Büntetőeljárás és kommunikációs terelés a kormányinfón

A kormányzati tájékoztatón elhangzott érvelés újabb jogi és politikai vitákat generált a nyilvánosságban. A kormányfő a sértett poligráfos vizsgálat eredményeit, pontosabban annak vélt sikertelenségét hozta fel fő védvonalként, ezzel próbálva hitelteleníteni az őt vádoló tanúkat. Szakértői körökben azonban ez a stratégia több sebből is vérzik. Az eljárásrendi sajátosságokat jól mutatja:

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász rámutatott, hogy a műszeres vallomás-ellenőrzés eredménye a hatályos bírói gyakorlat alapján önmagában sosem perdöntő.

önmagában sosem perdöntő. A videófelvételek és a szemtanúk – köztük Szendrei István, akinek a kezéből a beszámolók szerint a telefont kitépték – vallomásai sokkal nagyobb súllyal esnek latba egy esetleges vádemelés esetén.

esetén. A szórakozóhely biztonsági személyzetének intézkedése (a politikus kivezetése) szintén rögzített és nehezen magyarázható tény marad.

A nyomozás lezárásáig a politikai kommunikáció valószínűleg folytatja a figyelemelterelést, de az igazságszolgáltatás fogaskerekei már elindultak. Ha az ügyészi szakasz lezárul, az ország történetében először egy regnáló vezető nézhet szembe bírósági ítélettel köztörvényes vádak alapján.