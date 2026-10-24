Szó- és szárnyszegés: miért maradt a földön a Hír TV drónja?

Az október 23-i ünnepség három jelenete a HírTV műsorában: a Hír TV drónja nem szállhatott fel, mert a Bem téri légtérzár korlátozta a légifelvételeket. A Zászlómenet a Bem térre érkezett, ahol a Fidesz megemlékezése zajlott; a Parlamentben Ursula von der Leyen is felszólalt, Magyar Péter ünnepi beszéde pedig a Kossuth téren hangzott el. Előzmény: a HírTV tudósítása.

Október 23-i ünnepség: a szabadság három politikai olvasata

A műsor „Szó- és szárnyszegés” cím alatt a drónügyet, „Méltósággal” címmel a jobboldali zászlós felvonulást, „Gyarmatáru-kereskedés” címmel pedig a szuverenitás ünnepi értelmezését tárgyalja. A légtérkorlátozás pontos indoklása még nem ismert; egy uniós vezető részvétele pedig önmagában nem bizonyít külső irányítást. A nap eseményeit a Telex is követte.