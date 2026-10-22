A Matolcsy-ügy egy rendkívül komplex történet, és észnél kell lennie mindenféle hatóságnak, akik vizsgálódnak. Nincs igaza azoknak, akik azt gondolják, hogy ez az ügy lassan csordogál, egy ennyire szövevényes és bonyolult vizsgálathoz kell legalább ennyi idő.

A kommentelők kapták a kérdést, mit gondolnak arról, hogy miért pont most lépett új, látványos szakaszba – többen is összekötötték mindezt a kapmányígéretekhez képest sokaknak csalódást okozó költségvetési bejelentésekkel. Más arról írt, Magyar Péter nagyon fél egy esetleges tüntetéstől.

Lattmann Tamás szerint nem sokáig bujkálhat Matolcsy Ádám az Emirátusokban, de a kiadatása egyáltan nem magától értetődő, és nem olyan egyszerű ügy.

A kormány által szervezett október 23-i ünnepséggel kapcsolatban úgy tűnik, Magyar Péter túlígérte a külföldi vendégeket, sem a német, sem a francia elnök, vagy az olasz miniszterelnök nem jön el, itt lesz viszont Ursula von der Leyen.

A Komment mai vendégei: Szepesfalvy Anna, Lattmann Tamás, Trencséni Dávid és Filep Dávid