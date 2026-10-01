Füst, lángok és nehéz terep: nemzetközi tűzoltógyakorlat Miskolcon

Füst, lángok, nehéz terep és másodpercek alatt meghozott döntések jellemzik egy tűzoltó szolgálati idejét. Az elmúlt napokban Miskolc és környéke egy igazi katasztrófahelyszínné változott. Szerencsére csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Tűzoltó Szövetség nemzetközi gyakorlatának keretében.

A roncsok között magyar és szlovák egységek dolgoztak összehangoltan, miközben a mentők a sérültek ellátását végezték. A gyakorlat azonban messze nem csak arról szólt, amit a helyszínen látni lehetett: Miskolc térségében összesen 18 különböző kárhelyszínen, közel kétszáz résztvevővel zajlottak párhuzamosan a feladatok.

A nemzetközi gyakorlatnak hat szlovákiai település önkéntes szervezete, a Magyar Vöröskereszt, a Polgárőr Szövetség és számos hazai egyesület is részese volt. A részt vevők szerint az a leghasznosabb ha tényleges gyakorlati helyzetekbe, szimulációkban tudják megtapasztalni, hogy adott helyzetekben hogyan kell beavatkozni.

A gyakorlat egyik legfontosabb eleme a magyar és szlovák önkéntes szervezetek, valamint az együttműködő társszervezetek közös munkájának fejlesztése volt. Egy valódi katasztrófahelyzetben nincs idő arra, hogy a helyszínen kezdjék el megtanulni egymás munkamódszereit. A nagyszabású miskolci gyakorlat ezért olyan helyzeteket teremtett, amelyekben a résztvevők biztonságos körülmények között tehették próbára a saját tudásukat, felszerelésüket, kommunikációjukat és egymással való együttműködésüket.