Fordulat következhet be az ukrán EU-csatlakozás ügyében

Magyar Péter júniusban oldotta fel az ukrán csatlakozást két éve gátló magyar vétót, miután bejelentése szerint megállapodott Kijevvel a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Az Európai Unió a 6 tárgyalási fejezetből akkor kettőt nyitott meg. A miniszterelnök egyúttal megismételte, hogy ellenzi Ukrajna gyorsított csatlakozását, és jelezte, hogy az ukrán tagságról Magyarországon népszavazást tartanak majd. A magyar választások előtt 3 nappal, április 9-én került nyilvánosságra az a hangfelvétel, amelyen Magyar Péter gyakorlatilag elismerte: Brüsszel háborúba akarja sodorni Európát. A politikus a felvételen a volt barátnőjével, Vogel Evelinnel beszélgetett.

Magyarország most már arra készül, hogy megnyitja az utat két újabb tárgyalási kört, mégpedig a belső piacról és versenyképességi témákról. A Financial Times szerint erre már akkor sor kerül, amikor az ukrán parlament megszavazza a magyar kisebbség jogainak védelmét is. Erre már az október 15-én kezdődő EU-csúcs előtt sor kerülhet. Az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások lezárásához mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges.

Az európai vezetés számos tagállammal együtt úgy véli, hogy az EU-nak haladéktalanul meg kell nyitnia az összes tárgyalási fejezetet – lehetőleg még idén. Orbán Viktor volt miniszterelnök korábban egyértelművé tette, hogy kormánya egyebek mellett azért nem támogatta Kijev csatlakozását, mert ha az uniónak tagja lenne egy háborúban álló ország, azzal az EU a háborút is behozza Európába. Az előző magyar vezetés korábban határozottan kifogásolta, hogy Ukrajna az elmúlt években fokozatosan szűkítette a kárpátaljai magyarok korábban meglévő jogait. Különösen azokat, amelyek az anyanyelvi oktatáshoz és magyar nyelvhasználathoz fűződtek.

A külügyminiszter egyelőre nem erősítette meg, hogy Magyarország már támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Orbán Anita tárcáját kerestük írásban, hogy elállnak-e a vétótól még azelőtt, hogy az ukrán parlament szavazna a magyar kisebbségek jogairól szóló törvénytervezetről. Azt válaszolták: sajtóértesülést nem kívánnak kommentálni. Futó Boglárka kollégánk személyesen is kereste a külügyminisztert, hogy van-e már magyarázatuk a fejleményekre, de egyelőre nem sikerült válaszokat megtudni Orbán Anitától vagy a Külügyminisztérium valamely alkalmazottjától.

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