Öt hónap után kiengedték a börtönből Bús Balázst. A volt óbudai polgármester ellen kiszabott kényszerintézkedést bűnügyi felügyeletre enyhítették - négy hónapra. A Kecskeméti Törvényszék szóvivője híradónknak elmondta, hogy Bús Balázsnak nyomkövetőt nem kell hordania, de hetente kétszer jelentkeznie kell az Esztergomi Rendőrkapitányságon.

–A Bács-kiskun megyei főügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatásának a megszüntetésére, azzal, hogy vele szemben a bíróság bűnügyi felügyeletet rendeljen el, ugye ennek annyiban van jelentősége, hogy az ügyészség a jogszabály erejénél fogva jogosult a letartóztatás megszüntetésére bírósági döntés nélkül is azonban ha egy másik kényszerintézkedéssel kívánja azt felváltatni akkor nem, akkor az már bírói döntést igényel jelen esetben ez történt – mondta el Óbuda korábbi polgármesterét szombaton engedték ki a szegedi Csillag börtönből.

A politikust még júniusban tartóztatták le, miután meggyanúsították az úgynevezett NKA-ügyben. Bilincsben, vezetőszáron kísérték a rendőrök kihallgatásra. A NAV a kultúrális támogatások ügyében hat embert vett még őrizetbe költségvetései csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt. Köztük Óbuda korábbi fideszes polgármesterét a Nemzeti Kulturális Alap egykori alelnökét is.

Politikai indíttatású fogva tartásnak és kényszervallatásnak nevezte Bús Balázs öt hónapos börtönbe zárását a Fidesz országgyűlési képviselője. Szentkirályi Alexandra kijelentette: Bús Balázst indokolatlanul volt egy olyan börtönben, ahol rablógyilkosokat tartanak.

– Nagyon örülök annak, hogy 5 hónapos tulajdonképpen kényszervallatás után Bús Balázs végre hazatérhet, és kiengedték a börtönből. Azt ne felejtsük el, hogy őt az egyik legsúlyosabb hírhedt börtönben a szegedi Csillagban tartották fogva az ideje nagy részében, és azt gondolom, hogy nagyjából az egész vele és más politikai foglyokkal szembeni eljárásokból ez az egyetlen demokratikus dolog, hogy őt most kiengedték, mert egyáltalán nem is voltak arányosak, és nem is álltak már fent azok az indokok, amellyel többek között őt is előzetes letartóztatásban tartották ilyen sokáig, rendkívül cinikus indoklásokkal, mint például bűnismétlés meg hasonlók. Én azt gondolom, hogy azt látjuk most élesben, hogy hogyan működik a Tisza Párt bosszúja – nyilatkozta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz országgyűlési képviselője."