Európa továbbra sem engedte el az ukrán háborút
Az elmúlt hét szignifikáns volt, már ami a geopolitikát illeti, azonban úgy fest vannak dolgok amik nem változnak.
A Napindító vendége ezúttal Kosztur András geopolitikai szakértő volt, aki az elmúlt hét jelentős eseményeit elemezte a stúdióban. Kosztur emlékeztetett, hogy a Hajlandók Koalíciója nemrég ismét találkozott, Európa pedig szeretne részt venni a tárgyalásokban, azonban Ukrajna támogatását továbbra sem engedték el. Eközben az Egyesült Államok, Kína és Oroszország egy asztalhoz ült Sencsenben.