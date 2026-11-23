A Napindító vendége ezúttal Kosztur András geopolitikai szakértő volt, aki az elmúlt hét jelentős eseményeit elemezte a stúdióban. Kosztur emlékeztetett, hogy a Hajlandók Koalíciója nemrég ismét találkozott, Európa pedig szeretne részt venni a tárgyalásokban, azonban Ukrajna támogatását továbbra sem engedték el. Eközben az Egyesült Államok, Kína és Oroszország egy asztalhoz ült Sencsenben.