Szakmai döntés vagy politikai következmény? Menesztették Ókovács Szilvesztert

Ókovács Szilveszter menesztése után az Operaház átvilágítása került a figyelem középpontjába. Tarr Zoltán minisztériuma állítólag szabálytalanságokat, köztük engedély nélkül folyósított prémiumokat tárt fel. A minisztériumi vizsgálat júliusban kezdődött, Ókovács pedig korábban együttműködéséről biztosította a tárcát. A kulturális intézmények átvilágítása más intézményeket is érintett, Schmidt Mária főigazgatói megbízatása például szeptemberben szűnt meg. A mostani felmentés indokait az írásos vizsgálati eredmények alapján lehet megítélni.

Ókovács Szilveszter menesztése: hol húzódik a szakmai és a politikai döntés határa?

A korábbi főigazgató októberben még arról beszélt, hogy a Fideszhez társított politikai megítélése miatt támadják. Tarr Zoltán ugyanakkor korábban szakmai alapú döntéshozatalt ígért. A pénzügyi szabálytalanságok kivizsgálása közérdek, de a felmentés megalapozottságának értékeléséhez a konkrét megállapításokat és az érintett válaszát is ismerni kell. Ókovács korábbi álláspontja