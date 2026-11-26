A Tisza-kormány új kérdésekkel szembesül. Magyar Péter júliusban kizárta a katonaküldést, Beregszászon viszont a békefenntartás lehetőségéről beszélt. Lehetnek magyar katonák Ukrajnában? Konkrét döntés nincs, a feltételek tisztázandók. A HírTV beszámolója. A Tisza-kormány az ukrán kukorica korlátozott importjáról is tárgyal. A génmódosított agrártermékek behozatalát ez nem engedélyezi automatikusan. A gazdák az árversenyt és az ellenőrzést féltik, az állattartók a takarmányhiánytól tartanak. A HírTV riportja.

Tisza-kormány: kik viselik a 2027-es adóemelések terheit?

A Tisza-kormány november 24-én adóemeléseket és könnyítéseket is elfogadtatott. A 2027-es adóemelések közé tartozik a kata terheinek növelése és a reklámadó visszatérése; új teher a vagyonadó. Bóka János a multik kormányának nevezi a kabinetet, és a korábbi adópolitikai megállapodások is vitatottá váltak. Csakhogy a nagyvállalati társasági adó is 15 százalékra nő, miközben a családi pótlék duplázása és egyes szja-kedvezmények könnyítést hoznak. Ki jár jól, és ki fizet többet? A HírTV cikke. A törvénycsomag részletei.

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