Megrendítő üzenetet tett közzé a mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt fiatal lány családja.

A család a Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta, mérhetetlen fájdalommal és felfoghatatlan veszteséggel kell szembenézniük.

A gyászoló szülők megköszönték mindazok segítségét, akik a lányuk életéért küzdöttek, illetve mellettük álltak a tragédia napjaiban. Külön kiemelték a mozdonyvezető emberségét, a mentők és a miskolci kórházi dolgozók munkáját. A fiatal lány búcsúztatásának időpontjáról később adnak tájékoztatást.