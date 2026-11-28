Magyarországnak van egy európai határideje az orosz gázról való leválásra, ez továbbra is 2027 november - erről beszélt a Tisza-kormány külügyminisztere.

Orbán Anitát a TVP Worldnek adott interjúban arról kérdezték, hogy kérnek-e hosszabbítást ez ügyben az Európai Uniótól. A tiszás külügyminiszter elmondta: tartani szeretnék az adott határidőt.

Orbán Anita ugyanakkor nem beszélt arról, hogy akár a balti térségből, akár máshonnan importált gáz mennyivel lenne drágább a jelenlegi szerződésekhez képest.