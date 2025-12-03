Döglött ügyek feltámadása: 28 év után fogták el a balatoni robbantókat

A 90-es évek alvilági háborúinak egyik legsötétebb fejezete zárulhat le. A rendőrség 28 év után, a „hallgatás falának” áttörésével fogta el azokat a gyanúsítottakat, akik 1997-ben felrobbantották Molnár Pétert Balatonalmádi közelében. A bosszú és az üzleti érdekek álltak a véres merénylet hátterében.
A Nemzeti Nyomozó Iroda kitartó munkája meghozta gyümölcsét, hiszen a döglött ügyek aktáinak leporolása után sikerült felgöngyölíteni az 1997-es, Balatonalmádi közelében elkövetett brutális robbantást, amelyben Molnár Péter életét vesztette, utasa pedig súlyosan megsérült. A nyomozók hat főt gyanúsítanak, köztük T. Tibort, akit a kommandósok fogtak el, valamint B. Ferencet, akinek a beismerő vallomása kulcsfontosságú volt a leszámolás részleteinek feltárásában.