Döglött ügyek feltámadása: 28 év után fogták el a balatoni robbantókat

A Nemzeti Nyomozó Iroda kitartó munkája meghozta gyümölcsét, hiszen a döglött ügyek aktáinak leporolása után sikerült felgöngyölíteni az 1997-es, Balatonalmádi közelében elkövetett brutális robbantást, amelyben Molnár Péter életét vesztette, utasa pedig súlyosan megsérült. A nyomozók hat főt gyanúsítanak, köztük T. Tibort, akit a kommandósok fogtak el, valamint B. Ferencet, akinek a beismerő vallomása kulcsfontosságú volt a leszámolás részleteinek feltárásában.