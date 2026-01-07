Életet mentettek a rendőrök Nógrád vármegyében

Az épületben nem kapcsoltak lámpát, a kémény nem füstölt, nem találtak lábnyomokat a friss hóban, és nem találtak tüzelőanyagot sem az ingatlanban. Munkatársaink átvizsgálták az épületet, és az elhanyagolt, fűtetlen melléképületben kialakított lakrészben egy ágy és egy asztal között a földön fekvő, paplanba bugyolált férfit találtak a földön. A rendőrök feltették az ágyba az 51 éves férfit, pokrócokkal alaposan betakargatták, majd értesítették a mentőszolgálatot. A helyszínre érkező mentők további vizsgálatra és egészségügyi ellátásra kórházba szállították a stroke gyanús, kihűlt férfit, a rendőrök pedig gondoskodtak az ingatlan lezárásáról.