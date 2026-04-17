Több ezer gyorshajtó egy nap alatt – országos razziát tartott a rendőrség

Több ezer gyorshajtót szűrtek ki egy nap alatt - idén is csatlakozott a Magyar Rendőrség az ROADPOL akciójához, a „Speed Marathon” elnevezésű 24 órás sebesség-ellenőrzéshez. Ennek célja nem feltétlen a büntetés kiszabása, mindinkább a gyorshajtók visszaszorítása és a szabályok betartatása. Hiszen Magyarországon a balesetek harmadát a gyorshajtás okozza. Országszerte több száz helyen ellenőriztek.

Csak Baranyában 35 helyszínen mértek a rendőrök a Speed Marathon keretében. A Pécs melletti Orfűre azért érkeztek, mert a lakosság kérte.

A statisztikák szerint a balesetek egyharmada a gyorshajtások miatt következik be, ezért a rendőrök abban bíznak, hogy az ilyen akciókkal, mint a Speed Marathon, a biztonságosabb közlekedés felé terelik a sofőröket.

