Ez jelentené a „dzsungel törvényeinek” eljövetelét – Boros Imre és Bogár László elemzése a Háttérképben

A Hír FM Háttérkép című műsorában Gajdics Ottó, Boros Imre és Bogár László a legutóbbi uniós csúcs drámai tétjeit elemezték. A beszélgetés középpontjában az orosz devizatartalékok esetleges elkobzása, a globális pénzügyi rendszer átrendeződése és az amerikai birodalom belső megosztottsága állt. A szakértők szerint a világ egyfajta „lakmuszpapír” előtt áll, amely megmutatja, hogy a béke vagy a háború pártján álló globális erők az erősebbek.