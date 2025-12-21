Ez jelentené a „dzsungel törvényeinek” eljövetelét – Boros Imre és Bogár László elemzése a Háttérképben

A Hír FM Háttérkép című műsorában Gajdics Ottó, Boros Imre és Bogár László a legutóbbi uniós csúcs drámai tétjeit elemezték. A beszélgetés középpontjában az orosz devizatartalékok esetleges elkobzása, a globális pénzügyi rendszer átrendeződése és az amerikai birodalom belső megosztottsága állt. A szakértők szerint a világ egyfajta „lakmuszpapír” előtt áll, amely megmutatja, hogy a béke vagy a háború pártján álló globális erők az erősebbek.
A vendégek megkönnyebbüléssel nyugtázták, hogy az orosz vagyon Ukrajnának történő átadása lekerült a napirendről. Boros Imre rámutat: a nemzetközi devizatartalékok önkényes kisajátítása a bizalmi alapú világkereskedelem végét és a „dzsungel törvényeinek” eljövetelét jelentené. Bogár László szerint Európa civilizációs önfelszámolást hajt végre azzal, hogy a háború párti amerikai körök érdekeit szolgálja ki.