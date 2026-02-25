Cannes-ban bizonyít a magyar ingatlanpiac

Az erősödő magyar piac trendjeit mutatják be Cannes-ban a MIPIM-en, vagyis a világ elsőszámú ingatlanfejlesztési kiállításán. Március 9-e és 13-a között a hazai ipari- és logisztikai, valamint a hotel és irodapiacon kívül a vidéki fejlesztések is kiemelt szerepet kapnak, amelyek tovább erősíthetik Magyarország nemzetközi ingatlanpiacon betöltött pozícióját.

A Palais de Festivalban több mint harminc esztendeje gyűlnek össze az nemzetközi ingatlanszektor szereplői, több mint 80 ország 2400 kiállítójára 20.000-nél is több szakmai látogató kíváncsi.