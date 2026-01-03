Két út, egy döntés: családtámogatás vagy a Bajnai-féle út

.

Bajnai Gordon 2009-ben jelentette be, hogy komoly megszorításokra készülnek.

Ez a válság most lemondást kér most Magyarországon mindenkitől.

Miután átvette a miniszterelnökséget Gyurcsány Ferenctől, egyből restrikciókat vezetett be, például megszüntették a 13. havi nyugdíjat, csökkentették az agrártámogatásokat és felfüggesztették a lakhatási támogatásokat is. Most pedig egyértelműen beállt a Tisza Párt mögé az egykori miniszterelnök - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a 2010-ben megbukott személyi kör készül visszatérni a hatalomba, akik most Magyar Péterék programalkotását segítik.



Magyar Péter semmiben nem különbözik a korábbi baloldali jelöltektől - erről már a Fidesz-frakciószóvivője beszélt. Németh Balázs elmondta: Brüsszel utasításaival együtt a népnyúzó politikát is behoznák Magyarországra.



