Titkos paktum a háttérben? Ezt nem fogja annyiban hagyni Ursula von der Leyen?

Bányai Gábor a HírTV adásában figyelmeztetett: a Mercosur-megállapodás ideiglenes elakadása nem jelent végleges sikert, mivel Von der Leyen és a Néppárt háttéralkuk révén bármikor visszahozhatja a tervezetet. A politikus rámutatott, hogy a dél-amerikai tagállamok „le akarják igázni” az európai piacot az olcsó, de bizonytalan minőségű brazil és argentin hústermékekkel, borokkal és gabonával.

A kérdés már nem csak a gazdasági verseny, hanem az, hogy meg tudjuk-e védeni piacainkat a gátlástalanul olcsó és ellenőrizetlen dél-amerikai importtól.

A szerda esti Monitor IDE kattintva teljes egészben megteinthető.