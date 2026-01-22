Titkos paktum a háttérben? Ezt nem fogja annyiban hagyni Ursula von der Leyen?

Miközben az európai gazdák a túlélésért küzdenek, Brüsszel zárt ajtói mögött olyan alkuk köttethetnek, amelyek alapjaiban rengethetik meg kontinensünk élelmiszerbiztonságát. Bányai Gábor fideszes országgyűlési képviselő a HírTV Monitor című műsorában rántotta le a leplet azokról a háttérfolyamatokról, amelyek során Ursula von der Leyen és az Európai Néppárt megpróbálhatja átnyomni a vitatott Mercosur-megállapodást.
Bányai Gábor a HírTV adásában figyelmeztetett: a Mercosur-megállapodás ideiglenes elakadása nem jelent végleges sikert, mivel Von der Leyen és a Néppárt háttéralkuk révén bármikor visszahozhatja a tervezetet. A politikus rámutatott, hogy a dél-amerikai tagállamok „le akarják igázni” az európai piacot az olcsó, de bizonytalan minőségű brazil és argentin hústermékekkel, borokkal és gabonával.
A kérdés már nem csak a gazdasági verseny, hanem az, hogy meg tudjuk-e védeni piacainkat a gátlástalanul olcsó és ellenőrizetlen dél-amerikai importtól.
A szerda esti Monitor IDE kattintva teljes egészben megteinthető.