Így oktatta ki energiapolitikából Magyarországot a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport tagja

Daniel Freund szerint hazánk rengeteg más forrásból is van hozzáférése energia terén. Mondta mindezt komolyabb geopolitikai ismeret nélkül.

Daniel Freund: "Magyarországnak rengeteg más forrásból is van hozzáférése. Nincs hiány. Magyarország üzemanyagot, olajat, gázt vásárolhat az európai piacon. Mindenkinek jut elég. Őszintén úgy gondolom, hogy semmit nem szabad vásárolnunk a Kreml háborús uszítójától, legyen az olaj, gáz vagy szén. Nem szabad fosszilis tüzelőanyagokat vagy bármi mást vásárolnunk Putyintól, mert az azt jelentené, hogy finanszírozzuk az Ukrajnában végrehajtott illegális invázióját."

 

