Körbejártuk a lomtalanítás kérdését: mi mehet a ház elé?

A kihelyezett hulladék gördülékeny begyűjtése és a szabálytalankodók megfékezése olyan összetett feladat, amelyhez több szervezet összehangolt munkája kell. Körbe jártuk a témát, mit lehet ilyenkor kitenni a ház elé és mit nem.

A lomtalanítás ideje alatt eddig 132 esetben figyelmeztettek a városrendészek, és 28 esetben alkalmaztak közigazgatási bírságot, ebből 23 esetben nem csepelivel szemben.

A szabályok szerint ki lehet helyezni: háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladékot, amik méretük miatt nem helyezhetőek a kukába, pl.: bútor, matrac, szőnyeg, bőrönd, nagyméretű sportszer (pl. síléc),vagy akár használati tárgyat pl.: gyermekfürdető kis kádat.



Ami pedig nem rakható ki lomtalanításkor az a szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém), építési és bontási törmelék, sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs, síküveg, zöldhulladék, textil, elektromos és elektronikai hulladék és

szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyezése!



Fontos, hogy vigyázzunk környezetünkre és tényleg csak a meghatározott tárgyakat rakjuk ki portánk elé az adott napon 18.00 óra után!