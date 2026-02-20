Orbán Viktor egymilliárdos beruházás alapkőletételénél mondott beszédet

A Világgazdaság egyebek mellett így idézte a miniszterelnököt: "Sok megállapodást kötöttem már, de az volt a legjobb, amit a Vincivel kötöttem – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az alapkőletétel előtt. Nemcsak azért, mert ez nyitotta meg az utat, hogy visszaszerezze az ország a repülőteret. Így elkerültük a csapdát, amit az állami tulajdon magával hoz: olyan dolgot csinálunk, amihez nem értünk. Emiatt fontos a megfelelő szakmai partner bevonása. Köszönöm a Vincinek azt, hogy ezt a hatalmas állami vagyont jól működtetik. A kormány nem befektetőként tekint rájuk: befogadtuk a francia partnert, ami nagy dolog, mert alapvetően bizalmatlanok vagyunk – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: akikra viszont nincs szükségünk, azokat nem engedjük be."

A Magyar Nemzetben többek között így írnak az alapkőletételről: "A kormány ősszel jelentette be a repülőtér átfogó fejlesztését, amiről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű bővítése, korszerűsítése. A Budapest Airport közleményében azt írta: a magyar légiközlekedés jövőjét alapvetően meghatározza a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése. A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai légiipari infrastruktúra-beruházása hozzájárul Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítéséhez, valamint a növekvő turisztikai igények magas színvonalú kiszolgálásához."