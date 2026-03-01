Terrorellenes intézkedéseket vezettek be Rómában

Tovább emelték a biztonsági készültséget a római állami intézményeknél és a nagykövetségeken, miután az izraeli és amerikai légierő támadást indított Iránnal szemben. A legmagasabb riasztási szint elsősorban a potenciális amerikai és izraeli célpontoknál indokolt, továbbá a diplomáciai és konzuli képviseleteknél, valamint a vallási épületeknél, ezek közé tartozik a Vatikán is.

A megerősített intézkedések a tüntetésekre is kiterjednek, a hatóságok értékelése szerint megnőtt a közrend megzavarásának kockázata. Emiatt fokozzák a terrorellenes megelőző tevékenységet is.