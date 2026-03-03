Irán már a Perzsa-öböl összes államát megtámadta

Egy amerikai vagy izraeli rakéta megsemmisített egy rendőrőrsöt Teheránban, a detonációkban súlyosan megrongálódtak a szomszédos lakóházak és üzletek is. Hét teheráni kórházat szintén rakéták találtak el, a kórházak elleni támadások alig egy nappal az után történtek, hogy 165 gyerek meghalt az ország déli részén, amikor egy lányiskolát véletlenül lebombáztak az amerikai és izraeli harci gépek.

Irán beváltotta a fenyegetését, hogy ha megtámadják, az egész régióra kiterjeszti a háborút. A térségbeli amerikai bázisok is több találatot kaptak, Kuvaitban 6 amerikai katona meghalt egy dróntámadásban. Bahreinben is találatot kapott több amerikai katonai épület. Lezuhant egy amerikai vadászgép Kuvait felett, itt tévedésből három F-15-ös harci gépet is lelőtt a kuvaiti légvédelem. Az egyik katapultált pilótához, egy nőhöz odafutott egy helyi férfi és azt kérdezgette tőle, jól van-e. Amikor a nő azt felelte, hogy igen, a férfi nem akarta elhinni. Egy másik pilótát majdnem megvertek, mert iráninak hitték, végül ott hagyták a feldühödött autósok az amerikait. Az iráni Forradalmi Gárda és egy szóvivője szerint Irán sikeresen, több hullámban támadta az amerikai erőket.

Bár folyamatos bombatámadások érik az iráni repülőtereket, valóban fel tudott szállni két iráni harci gép. Katar közölte, hogy mindkettőt lelőtték, amikor a tenger felől közeledtek. Közben iráni rakéták eltalálták az Emirátusok egy fontos olajfúrótornyát a tengerben, és találat ért legalább egy tankert is, amely a Hormuzi-szorosban hajózott.

Az amerikai külügyminiszter arra emlékeztetett, hogy Irán válogatás nélkül lövi rakétákkal a katonai és civil célpontokat. Marco Rubio arról is beszélt, hogy Washington célja nem az iráni rezsim megbuktatása.