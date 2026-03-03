Részlegesen elkezdték működtetni a repülőtereket az Egyesült Arab Emírségekben is

Szijjártó Péter elmondta, hogy a legtöbb magyar, mintegy 4000 fő az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik, ahol részlegesen kezdték el működtetni a repülőtereket.

A tárcavezető hozzátetette, hogy az Izraelben tartózkodó magyarok szárazföldön két irányba tudnak eljutni, Egyiptom felé és két határátkelőhelyen keresztül Jordánia felé.