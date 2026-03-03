Marco Rubio: A legkeményebb csapások csak most következnek

Zelenszkij aggódik, hogy a közel-keleti válság elterelheti a figyelmet az ukrajnai háborúról. Félelme jogos lehet, hiszen Marco Rubio bejelentette: Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta- és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart, a legkeményebb csapások csak most következnek.