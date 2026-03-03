Marco Rubio: A legkeményebb csapások csak most következnek

Zelenszkij aggódik, hogy a közel-keleti válság elterelheti a figyelmet az ukrajnai háborúról. Félelme jogos lehet, hiszen Marco Rubio bejelentette: Az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete Teherán rakéta- és haditengerészeti képességeinek megsemmisítéséig tart, a legkeményebb csapások csak most következnek.
A tartalomból:
Ukrajna aggódik a légvédelem esetleges hiányáért, ha a közel-keleti háború elhúzódik.
Az izraeli hadsereg csapásokat hajt végre Teheránban és Bejrútban.
Az Egyesült Államok bejelentette, hogy megsemmisítette a forradalmi gárda parancsnokságait.
Vendégek:
Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhely vezetője
Dunda György, a Hír TV kárpátaljai tudósítója
Műsorvezető: Ferkó Dániel