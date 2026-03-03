Az USA áthelyezné a THAAD és a Patriot rakétavédelmi rendszereket a Közel-Keletre

Vukics Ferenc katonai szakértő és Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője a HírTV Láncreakció című műsorában rámutattak: az Egyesült Államok már Dél-Koreából is csoportosít át légvédelmi rendszereket (THAAD, Patriot) a térségbe, ami egyértelmű jele annak, hogy Washington nem csupán villámháborúra, hanem Irán jelentős rakétakapacitása elleni védekezésre is készül.