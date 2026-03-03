„A kígyónak a fejére kell taposni” – exkluzív interjú Izrael magyarországi nagykövetével

Maya Kadosh a közösségi oldalán úgy fogalmazott: "Az iráni rezsim provokáció nélküli támadásai arab szomszédai ellen ismét megmutatták valódi természetét.A rezsim okkal fejlesztett ki olyan nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat, amelyek el tudják érni Európát. Izrael cselekszik, mert muszáj."

Kadosh figyelmeztetett:

az iráni ballisztikus rakéták már Európát, köztük Közép-Európát is elérhetik,

ezért a radikális iszlamista rezsim visszaszorítása közös európai érdek. Miközben az izraeli lakosság az óvóhelyeken is igyekszik megőrizni tartását, a nagykövet szerint a cél egyértelmű: véget vetni a évtizedes fenyegetésnek és esélyt adni az iráni népnek a sorsfordításra.