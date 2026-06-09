Ötszörösére nőtt a BNPL-t kínáló magyar webáruházak aránya

„A BNPL fizetési megoldások egy ilyen nehéz időszakban, mint a 2026-os év, segíthetnek abban, hogy a kereskedelmi cégek új vásárlókhoz jussanak a rugalmas feltételek és a gyors ügyfélminősítésből kifolyólag” – nyilatkozta az adatok kapcsán Wittmann István, az iPon kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgatója.



A kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a BNPL fizetési megoldások egy olyan nehéz időszakban, mint a 2026-os év, segíthetnek abban, hogy a kereskedelmi cégek új vásárlókhoz jussanak a rugalmas feltételek és a gyors ügyfélminősítésnek köszönhetően.



„Az elmúlt 3 évben több, mint 200 százalékos árbevétel növekedést értünk el, közel 1 millió termék található meg a webshopunkban, új raktár és telephely kialakítására került sor Újpesten az Ezred utcában, ezzel a raktározási kapacitás a húszszorosára emelkedett” – tette hozzá Wittmann István.



Bruzsa Géza fintech szakértő hangsúlyozza, hogy a BNPL ma már nem hiteltermék a fogyasztó szemében, hanem egy intelligens, digitális fizetési funkció, amely beépül a mindennapi pénzügyi kultúrába.



A magyar piac is szintet lépett



„Azok a webáruházak, amelyek nem kínálnak integrált, azonnali döntést biztosító halasztott fizetési alternatívát, a jövőben komoly versenyhátrányba kerülhetnek a fizetőképes, prémium ügyfélrétegeknél” – emelte ki Bruzsa Géza.



Magyarországon a BNPL-forradalom az elmúlt időszakban váltott sebességet, két év alatt ötszörösére emelkedett a Buy Now, Pay Later megoldást kínáló webáruházak aránya. A szakértők szerint a gyors elterjedés oka a mérhető üzleti hatásban keresendő. A konstrukció elsőként főként a műszaki és a gamer szektorban erősödött meg, de ma már jóval szélesebb körben jelenik meg, már nemcsak műszaki cikkeknél, hanem például utazásoknál és szállásfoglalásnál is használják.



Novembertől a halasztott fizetési (BNPL) megoldások egy részére a fogyasztói hitelekre vonatkozó szabályok lépnek életbe, így szigorúbb tájékoztatási és hitelképesség-vizsgálati előírások vonatkoznak majd rájuk. A szakértők szerint azonban a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. Bruzsa Géza vezérigazgató hangsúlyozza, hogy már a kezdetektől úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést.