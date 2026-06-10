A katonai realitások az orosz-ukrán háború végét vetíthetik előre

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-A francia elnök kedden megerősítette Franciaország szolidaritását északi és balti partnereivel egy Dániával, Észtországgal, Finnországgal, Izlanddal, Lettországgal, Litvániával, Norvégiával és Svédországgal tartott videokonferencián, egy kedden az X-en közzétett üzenetben.



-Bulgária többé nem szállít fegyvereket Ukrajnába – jelentette be kedden Dimitar Stoyanov bolgár védelmi miniszter egy szófiai sajtótájékoztatón, a helyi The Sofia Globe média szerint. „Az ukrajnai háború nem a csatatéren fog eldőlni. Pozíciós háborút látunk, és bármennyi fegyvert is szállítsanak, az csak a halottak számának növekedéséhez vezet” – nyilatkozta, diplomáciai megoldásra szólítva fel.



-Németország további 300 millió eurót bocsát rendelkezésre az Ukrajnának szóló cseh lőszer-segélykezdeményezés számára

-Több jel is arra utal, hogy a végéhez közelíthet az orosz–ukrán háború. A katonai realitások jelenleg azt mutatják, hogy idén az oroszok hónapról hónapra nagyobb veszteségeket szenvedtek el a frontvonalon, mint amennyi új katonát toborozni tudtak. Ebből előbb-utóbb kritikus emberhiány lesz. Vagy újabb részleges mozgósítás következik, vagy békét kell kötni, esetleg meg kell várni, amíg helyenként beomlik a front. Utóbbi sem kizárt.