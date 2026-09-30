Belső piaci problémák és az emelkedő üzemanyagárak nehezítik a magyar gazdák helyzetét

Az emelkedő üzemanyagárak, az aszály és az alacsony felvásárlási árak egyszerre szorítják satuba a magyar mezőgazdasági termelőket. Míg a kormány által bejelentett 106 milliárd forintos válságkezelő csomag előrehozott kifizetésekkel igyekszik enyhíteni a likviditási gondokat, a szakértők szerint valódi, friss források hiányában a gazdák csupán a tartalékaikat élik fel.