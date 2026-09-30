„Nettó hazaárulás” – Tóth Máté keményen bírálta az üzemanyag- és energiapolitikai döntéseket

Tóth Máté, a Mi Hazánk frissen megválasztott alelnöke és energiajogásza a HírTV Napindító című műsorában beszélt a politikai és gazdasági helyzet kihívásairól. Az interjúban kifejtette, hogy a passzív és aktív ellenállás közül az utóbbit választotta a szerinte zajló közjogi, morális és gazdasági határátlépésekkel szemben. Tóth Máté figyelmeztetett a nemzetközi nagytőke térnyerésére, a küszöbön álló globális energia- és üzemanyagválság veszélyeire, valamint hangsúlyozta a hazai fogyasztók és KKV-k védelmének fontosságát.