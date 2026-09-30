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„Nettó hazaárulás” – Tóth Máté keményen bírálta az üzemanyag- és energiapolitikai döntéseket

Tóth Máté, a Mi Hazánk frissen megválasztott alelnöke és energiajogásza a HírTV Napindító című műsorában beszélt a politikai és gazdasági helyzet kihívásairól.

  • Napindító
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Tóth Máté, a Mi Hazánk frissen megválasztott alelnöke és energiajogásza a HírTV Napindító című műsorában beszélt a politikai és gazdasági helyzet kihívásairól. Az interjúban kifejtette, hogy a passzív és aktív ellenállás közül az utóbbit választotta a szerinte zajló közjogi, morális és gazdasági határátlépésekkel szemben. Tóth Máté figyelmeztetett a nemzetközi nagytőke térnyerésére, a küszöbön álló globális energia- és üzemanyagválság veszélyeire, valamint hangsúlyozta a hazai fogyasztók és KKV-k védelmének fontosságát.

 

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