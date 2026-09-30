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Nyomon követhető-e a megszállt ukrán területekről származó gabona?

A megszállt kelet-ukrajnai területekről származó gabona eredetének nyomon követése, a lettek által javasolt szigorúbb azonosítási eljárások, valamint a hazai vízgazdálkodási infrastruktúra elhanyagolt állapota volt a fő témája a HírTV Napindító című műsorának.

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Bidló Gábor, a Budagabona Kft. ügyvezetője kifejtette: miközben az Európai Unióban a vetőmagig visszakövethető az élelmiszerlánc, a háborús zónákból származó áruk esetében a hiányzó hatósági együttműködés és a genetikai ellenőrzések bonyolultsága miatt szinte lehetetlen kiszűrni a kevert szállítmányokat. A szakértő rámutatott, hogy a fekete-tengeri exportakadályok miatt megnyíló alternatív útvonalak ugyan megnyugtathatják a globális piacot, ám a kontrollálatlan, olcsóbb áramlás ronthatja az észak-európai és a hazai termelők pozícióit.

 

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