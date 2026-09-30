Nyomon követhető-e a megszállt ukrán területekről származó gabona?

Bidló Gábor, a Budagabona Kft. ügyvezetője kifejtette: miközben az Európai Unióban a vetőmagig visszakövethető az élelmiszerlánc, a háborús zónákból származó áruk esetében a hiányzó hatósági együttműködés és a genetikai ellenőrzések bonyolultsága miatt szinte lehetetlen kiszűrni a kevert szállítmányokat. A szakértő rámutatott, hogy a fekete-tengeri exportakadályok miatt megnyíló alternatív útvonalak ugyan megnyugtathatják a globális piacot, ám a kontrollálatlan, olcsóbb áramlás ronthatja az észak-európai és a hazai termelők pozícióit.