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Orbán Viktor: Az eu-s pénzekért cserébe a Tisza-kormány átadja az ország gazdaságát

A Fidesz elnöke a Bayer showban számos téma mellett szólt a Tisza-kormány gazdaságpolitikájáról is.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Orbán Viktor: "Minden az Európai Unióból jövő összeg 80 százaléka az visszamegy. Tehát az nem épül be a magyar gazdaságba. Majd veszünk valamit tőlük ebből a pénzből. De ez része - az EU-s pénzek ügye - az része a Tisza-Brüsszel paktumnak. Itt van egy paktum. Ezt a választás előtt is sejtettük, azóta pedig a négy hónapos kormányzás alatt ez igazolást is nyert. Ez a paktum arról szól, hogy a Tisza vállalja, hogy felszámolja - tehát nem legyőzi, hanem felszámolja - azokat a magyar belpolitikai erőket - nemzeti, szuverenista erőket, ezek volnánk mi -, akik szembe mertek fordulni Brüsszellel. Ezen kívül, ha végzett a politikai ellenállással: átadja a magyar gazdaságot Brüsszelnek." 

 

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