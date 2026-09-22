Ingatlanvideókat készít fotókból egy magyar AI-szolgáltatás

Miközben sorra jelennek meg az AI-videós megoldások, egy magyar fejlesztés már szakmai elismerésekkel, országos partnerségekkel és az ingatlanszakmába történő rendszerintegrációval lépett túl a kísérletezésen. Az elmúlt néhány évben a mesterséges intelligencia megtanult képet rajzolni, beszélni, zenét írni és videót készíteni. Ami nemrég technológiai kuriózumnak számított, ma néhány kattintással elérhető. Az AI-varázslat lassan hétköznapivá válik. Már nem az a kérdés, mire képes a mesterséges intelligencia, hanem az, ki képes a mindenki számára hozzáférhető technológiából működő, megbízható és üzletileg életképes szolgáltatást építeni.



Az ingatlanpiacon különösen látványos ez a változás. Sorra jelennek meg azok a megoldások, amelyek néhány fotóból képesek mozgó tartalmakat létrehozni. Csakhogy egy fotó megmozgatása még nem ingatlanmarketing. Ezen a különbségen dolgozik közel két éve a magyar fejlesztésű AI House Tour, amely meglévő ingatlanfotókból és hirdetési anyagokból készít narrált, szerkesztett, különböző digitális felületekre optimalizált ingatlanvideókat – újabb helyszíni forgatás nélkül.



A fejlesztésre már a megjelenésekor felfigyelt a szakma: elnyerte Magyar Innovációs Szövetség, valamint a Magyar-Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerését és bekerült a TOP90 leginnovatívabb hazai vállalkozás közé.



A korai szakmai visszaigazolás azonban csak az első lépés volt. 2026-ra a fejlesztési és validációs szakasz lezárult. A működési folyamatok felépültek, az AI House Tour együttműködésre lépett a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségével (MIOSZ) és az Etikus Ingatlanos közösséggel, majd közvetlenül a MIOSZ rendszerébe is integrálták a szolgáltatást, több száz ingatlanszakember számára téve közvetlenül elérhetővé.



Ezzel az AI House Tour végigjárta az utat a technológiai ötlettől a szakmai elismerésen és piaci validáción át a tényleges iparági beágyazódásig.



„Nem AI-videót akartunk készíteni. Egy szolgáltatási kategóriát akartunk felépíteni.” Az AI House Tour alapítója, Nagy László közel három éve foglalkozik AI-alapú marketingmegoldásokkal. Korábbi projektje, a Pixel Persona már az AI-influenszerek hazai alkalmazásának korai időszakában megjelent a piacon.



„Amikor elkezdtük, nem az volt az igazi kérdés, hogy meg tudunk-e mozdítani egy fényképet. Ha csak ennyi lett volna a cél, nem dolgozunk rajta közel két évig. Olyan rendszert akartunk felépíteni, amelynek kiszámítható a minősége, gyorsan használható, és amelyet bármely ingatlanos be tud építeni a mindennapi marketingjébe.”



A fejlesztés közben maga az AI is elképesztő tempóban változott. Újabb generatív megoldások jelentek meg, javult a kép- és videógenerálás minősége, miközben drasztikusan csökkent a technológia használatának belépési küszöbe. Ez pedig új helyzetet teremtett.



AI-t használni ma már önmagában nem innováció



Ma szinte bárki hozzáférhet professzionálisnak tűnő képek, szövegek vagy videók előállítására alkalmas AI-rendszerekhez. Nagy László szerint ezért a konkurens megoldások megjelenése nem veszély, hanem egy új piac megszületésének természetes következménye.



„Amikor elkezdtük, még azt kellett megmutatnunk, hogy mire lehet képes ez a technológia az ingatlanmarketingben. Ma már egyre többen próbálkoznak vele. Ezt inkább visszaigazolásnak tekintem: azt jelenti, hogy valóban létrejött egy piac.”



A következő verseny azonban már másról szól.



„A technológiára ma már gyakorlatilag bárki előfizethet. A különbséget nem az fogja jelenteni, ki tud egy fotót megmozgatni, hanem az, ki tud mögé stabil minőséget, kialakult folyamatokat, megfelelő kapacitást, szakmai bizalmat és valóban használható szolgáltatást építeni.”



„A technológiát meg lehet vásárolni. Közel két év tapasztalatát, a kialakított rendszert, a szakmai kapcsolatokat és a piaci bizalmat azonban nem lehet egyik napról a másikra lemásolni.”



A fotó halála? Inkább a második élete



Az AI House Tour egyik alapgondolata nem technológiai, hanem marketinges.



Az ingatlanfotóra sokáig végtermékként tekintettünk: elkészült, felkerült a hirdetéshez, és betöltötte a szerepét.



A generatív AI ezt változtatja meg. Az ingatlanfotó többé nem feltétlenül végtermék. Nyersanyag.



„Egy jó ingatlanfotó ma már nem egyetlen hirdetés eleme, hanem egy teljes vizuális kommunikáció alapanyaga lehet.”



Az AI House Tour meglévő fotókból, új helyszíni forgatás nélkül készít videós tartalmat, akár 24 órán belül. Ugyanaz az anyag különböző digitális és közösségi felületeken is felhasználható.



Ez azért fontos, mert ma már nemcsak az ingatlanok versenyeznek egymással. A hirdetések a figyelemért is versenyeznek. Az ingatlanportálok elsősorban az aktívan keresőket érik el. A közösségi médiában viszont egy ingatlan olyan potenciális vásárlók elé is kerülhet, akik még nem böngésznek aktívan hirdetéseket. A modell alapelve ezért egyszerű: egy alapanyag, több tartalom, több platform, több lehetőség.



Egy ingatlanvideónak két közönsége van



„Minden ingatlanvideónak két közönsége van. Az egyik a potenciális vevő. A másik az a tulajdonos, aki azt figyeli, hogyan dolgozik az értékesítő, és közben felteszi magának a kérdést: vajon az én ingatlanomat is így fogják bemutatni?”



Így egy videó egyszerre támogatja az aktuális ingatlan kommunikációját és építi az értékesítő saját márkáját. Az ingatlanos legfontosabb hosszú távú terméke ugyanis nem feltétlenül maga az ingatlan – hanem a saját szolgáltatása.



Az elismeréstől az országos integrációig



Egy új technológiánál az egyik legnehezebb feladat nem maga a fejlesztés, hanem a bizalom megszerzése.



Az AI House Tour esetében az első külső validációt az innovációs szakmai elismerések jelentették. Ezt követte a MIOSZ-szal és az Etikus Ingatlanossal kialakított együttműködés, majd a MIOSZ rendszerébe történő integráció.



„Egy innovációs elismerés rendkívül fontos szakmai visszaigazolás. De amikor egy országos szakmai szervezet nemcsak érdekesnek tart egy fejlesztést, hanem beilleszti azt a saját rendszerébe, az már egészen más szintű bizalom. Egy integrált szolgáltatásnak nem prezentációban kell jól működnie, hanem a mindennapi gyakorlatban.”



A technológia fejlődésével ugyanakkor egy másik kérdés is egyre fontosabbá válik: a hitelesség. Az AI ma már képes egy üres helyiséget berendezni vagy egy felújítandó ingatlan jövőbeli állapotát vizualizálni. Az AI House Tour ezért az ingatlan valós állapotának bemutatását tekinti elsődlegesnek, a lehetséges jövőbeli állapotot pedig egyértelműen látványtervként kezeli.



„A marketing feladata az, hogy megmutassa az értéket, nem az, hogy más valóságot teremtsen.”



Most kezdődik az igazi verseny



A mesterséges intelligencia egyre inkább infrastruktúrává válik: olyan technológiává, amelyhez sokan hozzáférnek, és amelynek puszta használata már nem jelent automatikusan versenyelőnyt. A következő időszak nyerteseit ezért nem feltétlenül az fogja meghatározni, ki fedezi fel először a legújabb AI-eszközt. Hanem az, ki képes belőle valódi értéket teremtő, megbízható és skálázható rendszert építeni.



Az AI House Tour közel két év fejlesztés után úgy érkezett meg ebbe az időszakba, hogy mögötte már nem pusztán egy ötlet áll: a fejlesztési szakasz lezárult, megérkeztek a szakmai elismerések és partnerségek, megtörtént az országos szakmai rendszerintegráció, és a szolgáltatás a tényleges ingatlanpiaci gyakorlat részévé vált.



„Az elmúlt két év arról szólt, hogy bebizonyítsuk: működik. Mostanra a technológia elkészült, a folyamatok felépültek és a szakma validálta. Innentől már nem az a kérdés, hogy lehet-e ebből működő szolgáltatást építeni. A következő kérdés az, hogy mekkorára lehet.”