AI, amely önmagát fejleszti – meddig marad az ember kezében az irányítás?

Mesterséges intelligencia, amely újabb mesterséges intelligenciát fejleszt – és végül képességeiben meghaladja az embert. Néhány éve még tudományos-fantasztikus film forgatókönyvének tűnhetett, most azonban a világ vezető AI-cégeinek saját kutatói figyelmeztetnek a veszélyre.

Néhány év alatt emberek százmillióinak mindennapjaiba költözött be a mesterséges intelligencia. Ma még kérdezünk tőle, szöveget íratunk vele, képet készíttetünk vagy információt keresünk.



A fejlesztők azonban már olyan rendszereken dolgoznak, amelyek egyre összetettebb feladatokat képesek önállóan megoldani. És éppen azok figyelmeztetnek, akik ezeket a rendszereket építik.